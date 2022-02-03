В Израиле не верят во вторжение России в Украину

Израиль не рассматривает возможность полномасштабной войны. Фото: Pexels

Власти Израиля не верят в возможность полномасштабной войны между Россией и Украиной в ближайшее время.

Об этом сказал министр иностранных дел Яир Лапид, передает Axios.

Он сообщил, что Израиль не готовится к новому вооруженному конфликту.

"Пока оценка такова. Мы не увидим насильственной конфронтации в ближайшее время. Я также не думаю, что там вот-вот начнется мировая война", - сказал министр.

Лапид говорит, что Израиль попал в сложную ситуацию. Вторая по величине еврейская община живет в России, а пятая – в Украине.

"Мы обязаны действовать с осторожностью по поводу российско-украинского кризиса", - добавил Лапид.

Израильский министр пожаловался, что ситуация у границ Украины может отвлечь внимание от переговоров по ядерному соглашению с Ираном в Вене. Он призвал США уделить этому большее внимание.

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Яир Лапид обсудит деэскалацию с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Вторжение России в Украину коснется всей Европы. Поэтому Эстония должна быть готова и сотрудничать с союзниками. Соответствующее заявление сделали на совместной пресс-конференции президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кайя Каллас. Карис отметил, что Россия стремится подчинить себе как можно большее число стран, хотя Советского Союза больше не существует.