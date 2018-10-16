В Интерполе пролили свет на задержание украинца во Франции

Украинца подозревают в мошенничестве и отмывании денег. Фото: ukrinform

Задержанный во Франции по подозрению в масштабной коррупции является обычным гражданином Украины и не имеет отношения к политике.

Об этом сообщил начальник украинского бюро Интерпола Василий Неволя, передает "Украинская правда".

"Могу успокоить, это - не государственный чиновник. Это - обычный умный преступник", - сказал Неволя.

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Ранее Европол сообщил о задержании возле французского Дижона "высокопоставленного" украинца. Его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. В Украине, где он фигурировал в масштабной коррупции, он подделал документы о своей смерти.