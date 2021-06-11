В Хьюстоне откроют генконсульство Украины

Генконсульство Украины появится в американском городе Хьюстон (штат Техас).
Украинский посол в США Оксана Маркарова подписала соглашение об аренде помещения, где официально будет находиться новое дипучреждение. Об этом сообщает посольство Украины в США.
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"Сегодня мы сделали еще один важный шаг к открытию генконсульства Украины в городе Хьюстон, Техас", - говорится в сообщении.
В Хорватии провели семинар о преподавании украинского языка в школах страны.
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