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пятница, 26 марта 2021 15:40

В Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень – политолог

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В Харькове выяснят, кого выбрали бы мэром 28 марта, если бы Терехов не оттянул выборы на осень – политолог
В Харькове проведут соцопрос в день, когда могли бы состояться выборы мэра, если бы не манипуляции Игоря Терехова. Фото: DW

Политолог Екатерина Одарченко инициировала проведение в Харькове социологического опроса в воскресенье, 28 марта. В этот день должны были состояться досрочные выборы мэра, если бы действующая харьковская городская власть не сделала все возможное, чтобы выборы перенеслись на осень.

Об этом она сообщила в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

"Уже в это воскресенье, 28 марта 2021 года в Харькове должны были проходить внеочередные выборы городского головы. Однако вследствие манипуляций, совершенных Харьковским городским советом при подаче в Верховную Раду необходимых документов, выборы перенесены почти на полгода, на последнее воскресенье октября. Эти манипуляции не только нарушили интересы горожан, но и лишили их права на своевременные выборы представительской власти Харькова. По сути, у жителей города украли возможность уже весной выбрать полноценного мэра", – убеждена эксперт.

По ее словам, есть все основания полагать, что ненадлежащее представление документов в Верховную Раду руководство Харьковского городского совета осуществило в интересах временного мэра Игоря Терехова.

"Имело ли руководство городского совета Харькова достаточно времени, чтобы оперативно передать в Верховную Раду необходимый пакет документов? Несомненно. И тогда внеочередные выборы Харьковского городского головы были бы назначены на последнее воскресенье марта", –отмечает Одарченко.

По ее мнению, единственный бенефициар затягивания формальных процедур назначения внеочередных выборов в Харькове – Игорь Терехов. Ведь выполняя обязанности временного мэра города до 31 октября он получает возможность гораздо раньше начать и значительно дольше вести свою предвыборную кампанию, получая таким образом большие преимущества по сравнению с другими потенциальными участниками выборов.

"Принимая во внимание все факты манипуляций, которые в процессе назначения даты выборов совершила действующая Харьковская мэрия, считаю уместным инициировать в день, когда должны были законно состояться внеочередные выборы мэра Харькова – 28 марта 2021 года, проведение социологического опроса с целью выяснения настоящих симпатий харьковчан. Это позволит определить, кто мог бы реально стать мэром города, если бы выборы состоялись 28 марта. Харьковчане имеют право высказать свое мнение в тот день, который у них фактически украли", –написала Одарченко, добавив, что результаты опросы должны быть обнародованы 31 марта.

Напомним, 17 марта профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту назначить выборы мэра Харькова на воскресенье, 31 октября.

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