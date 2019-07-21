В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию

"Слуга народа" будет доминирующей в коалиции, прогнозируют в "Голосе". Фото: УНІАН

"Голос" готов к коалиции с проукраинскими силами в Верховной Раде.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказала председатель партии "Голос" Юлия Клименко.

На вопрос: "С кем "Голос" точно не готов к коалиции?" глава политсилы ответила:

"Точно с "Оппоблоком - За життя". Мы готовы разговаривать с проукраинскими силами. Мы точно не готовы разговаривать с пророссийским повесткой дня. А такой порядок пока четко артикулирует одна партия".

Клименко отметила, что во власти "Голос" будет "конструктивным".

В разговоре с журналистами Клименко рассказала, что партия рассчитывает "вместе с мажоритарщиками на 20-25 человек" в парламенте.

"Слуга народа" будет доминирующей в коалиционном соглашении в любом случае. Будем рассматривать для себя коалиционное соглашение, принципы сотрудничества в коалиции и после того принципы назначения в исполнительных органах власти", - призналась председатель партии.

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Команда "Слуги народа" работает над разработкой коалиционного соглашения. Об этом рассказал 4-й номер партии "Слуга народа" Давид Арахамия в штабе политсилы.