"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты

Главные пункты соглашения касаются нацбезопасности и обороны. Фото: zbruc.eu

Команда "Слуги народа" работает над разработкой коалиционного соглашения.

Об этом рассказал 4-й номер партии "Слуга народа" Давид Арахамия в штабе политсилы.

"Это же коалиционное соглашение, его нужно согласовывать с другой стороной. Нельзя принести соглашение, наработанное единолично. Мы стараемся заложить то, что нужно стране. Когда определим, кто будет нашими партнерами, будем садиться с ними и работать.

Главные пункты касаются нацбезопасности и обороны. Кто не признает, что Россия - страна-агрессор, - это не наши партнеры. Во-вторых, дерегуляция бизнеса. Это единственный слой общества, который может спасти страну в экономическом смысле. Все простые люди хотят получать большие доходы, чтобы у них не стоял на повестке дня вопрос тарифов. Они будут зарабатывать больше, когда больше будет зарабатывать бизнес. Это возможно, когда государство не будет мешать", - сказал Арахамия.

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