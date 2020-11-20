В ГБР прокомментировали вызов лидеров Майдана

В ГБР отрицают вызов лидеров Майдана. Фото: Укринформ

В Государственном бюро расследований опровергают, что вызов на допросы участников Революции Достоинства имеет политические мотивы.

Активистов Майдана вызвали в ГБР в качестве свидетелей. Тем более, что сейчас все допросы приостановлены из-за ситуации с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по статье о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

В ГБР отметили: подтверждением манипулятивности заявлений является то, что из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса временно отменили все допросы. Свидетели якобы знали об этом еще 2 недели назад.

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По информации журналистки Сони Кошкиной на допрос вызвали Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяну Черновол и другие. 19 ноября полицейские провели обыски в музее Революции Достоинства.