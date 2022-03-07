В Гааге начались слушания о геноциде по иску Украины против РФ

Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля военные действия на территории Украины. Фото: facebook.com/UkraineMFA

7 марта в Международном суде ООН начинаются слушания по иску Украины против России по делу об обвинениях в геноциде.

Украинская делегация представит в Гааге правовую позицию против РФ, сообщило Министерство иностранных дел.

"Украинская дипломатия отстаивает не только свою свободу и независимость, но и весь международный правопорядок. Международный суд ООН должен стать на сторону Украины и безотлагательно назначить меры пресечения: приказать Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры с целью прекращения кровопролития:

- Российская Федерация должна немедленно остановить начатые 24 февраля военные действия на территории Украины;

- Россия должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

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В ведомстве подчеркнули, что Россия манипулирует международным правом и, в частности, Конвенцией 1948 года О предотвращении преступления геноцида и наказания за него, которая является фундаментальным международным договором в области защиты прав человека и использовала ее для вооруженной агрессии против Украины.

"После Второй мировой войны международное сообщество объединилось, чтобы признать два фундаментальных принципа: защита суверенных государств от агрессии и защиту людей от грубых нарушений прав человека, в частности, совершение геноцида", - говорится в сообщении МИД.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, начавший расследование военных преступлений России в Украине, просит всех имеющих документальные свидетельства о преступлениях, передавать ему информацию на электронную почту.