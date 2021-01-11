В Евросоюзе планируют возродить с США влияние демократии

Жосеп Боррель отметил, что инцидент в столице США стал кульминацией очень тревожных событий, которые происходили в мире последние несколько лет. Фото: flickr.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недавний штурм Капитолия в Вашингтоне демонстрацией того, к чему приводят "деградация демократических ценностей".

В основе отношений ЕС с администрацией Байдена будет глобальный проект возрождения влияния демократии. Об этом верховный представитель ЕС по международным делам написал в своем блоге.

Он отметил, что инцидент в столице США стал кульминацией очень тревожных событий, которые происходили в мире последние несколько лет. По мнению Борреля, он должен пробудить сторонников демократии, иначе "ее ценности и институты в конечном итоге необратимо погибнут".

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Дипломат подчеркнул, что дезинформация является реальной угрозой.

"Если люди считают, что выборы были сфальсифицированы, потому что их лидер снова заявляет об этом, они будут действовать соответственно", - отметил он.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.