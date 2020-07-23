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четверг, 23 июля 2020 10:42

В Евросоюзе и США осудили попытки России манипулировать историей

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В Евросоюзе и США осудили попытки России манипулировать историей
Министры иностранных дел стран Балтии и госсекретарь США осудили попытки России переписать историю. Фото: pixabay.com

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и госсекретарь США сделали совместное заявление относительно попыток России переписать историю.

Соответствующий документ опубликован 23 июля - к 80-летию со дня принятия Декларации Уэллеса, которая осуждает оккупацию и аннексию стран Балтии Советским Союзом, пишет ERR.

В тесте заявления подчеркиваются крепкие союзнические отношения между странами Балтии и США, а также осуждаются нынешние попытки России манипулировать историей.

"Мы решительно выступаем против любой попытки России переписать историю с целью оправдания оккупации и аннексии стран Балтии Советским Союзом в 1940 году. Декларация Уэллеса показывает, что уже в 1940 году свободный мир видел действия Советского Союза такими, какими они были: незаконным актом насильственной аннексии", - говорится в документе.

Ранее американский журнал "Национальный интерес" опубликовал статью Владимира Путина о Второй мировой войне. В альтернативной истории президента РФ оккупация стран Балтии описана так: "Осенью 1939 года, решая свои военно-стратегические задачи, Советский Союз начал процесс присоединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР было реализовано на договорной основе, с согласия избранной власти. Это соответствовало нормам международного и государственного права того времени ". Статья вызвала возмущение в демократическом мировом сообществе.

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Дата
23
июля

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