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вторник, 16 октября 2018 15:58

В Европе за коррупцию задержали украинского чиновника

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В Европе за коррупцию задержали украинского чиновника
Задержанный подделал в Украине документы о смерти. Фото: NationStates

Во Франции по подозрению в международном мошенничестве и отмывании коррупционных денег арестовали украинского чиновника-беглеца.

Арест состоялся 5 октября, однако Европол сообщил об этом лишь 16 октября.

"Французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала в Бургундии, вблизи Дижона, высокопоставленного беглеца из Украины, который жил во Франции и вел роскошный образ жизни. Есть подозрение, что он стоит за сложным случаем международного мошенничества и отмывания денег", - говорится в сообщении.

Фамилия задержанного не называется. Это владелец люксембургской компании, которая приобрела во Франции замок за €3 млн. В январе французская полиция начала расследовать эту подозрительную покупку.

Оказалось, что украинца на родине подозревали в масштабной коррупции. Однако он избежал ответственности, подделав свидетельство о смерти.

Вместе с указанным лицом задержали трех его сообщников.

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В марте 2014-го в Австрии на запрос американских следователей задержали олигарха Дмитрия Фирташа. США обвиняют его в даче взятки в $18,5 млн за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов. Он - невыездной из Австрии.

В Испании против бизнесмена есть еще одно дело - там его подозревают в отмывании денег и участии в организованной преступной группировке.

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16
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