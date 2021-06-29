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вторник, 29 июня 2021 19:48

"В ЕС потеряют доверие к Украине". Каковы будут последствия обхода системы "Прозорро" на 5 млрд грн

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&quot;В ЕС потеряют доверие к Украине&quot;. Каковы будут последствия обхода системы &quot;Прозорро&quot; на 5 млрд грн
"В работу "Прозорро" вмешались на законодательном уровне. Обосновали это 30-летием Независимости. Фактически - в ручном режиме". Фото: Капитал

В этом году до Дня Независимости Кабмин планирует потратить 5 млрд 423 млн грн вне системы "Прозорро". Деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. Обход "Прозорро" может поднять статус Украины в переговорах с международными партнерами, считает Глеб Каневский, председатель экспертной организации "СтейтВотч".

Какие еще последствия будут такие решения – в интервью Gazeta.ua.

Зачем включать долгострои, такие как аэропорты, в план к годовщине Независимости?

–– В начале года в Офисе президента поставили задачу главам облгосадминистраций собрать информацию об объектах, которые можно было бы быстро достроить. И представить их в 2021-22 годах по случаю годовщины Независимости Украины.

Сначала на областном уровне выбирали, что можно достроить быстро и продемонстрировать это к празднику. На это нужно было время. Затем в Офисе президента происходил отбор. Выбирали, что в каждой области можно быстро строить или закончить. Чтобы были впечатляющие объекты, как аэропорт, и можно было бы с гордостью показать: "Мы сделали аэропорт. Развиваем национальный авиарынок". На третьем этапе начали возводить смету – сколько надо денег и времени. Пока все делали – прошло полгода. Ко Дню Независимости остается не так много времени.

Чтобы обосновать международным партнерам, особенно с ЕС, которые поддерживали систему "Прозрачно", приняли решение об исключении из закона, чтобы не резало уши. Приурочили это к 30-летию Украины. Мол, вносят изменения, не потому что хотят в ручном режиме делить пять миллиардов, а чтобы запустить крупные инфраструктурные объекты.

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Также планируется построить высокие флагштоки в каждой области. Это также план ОП?

Да. 14 областей уже посчитали, что готовы расходы 135 млг гривен на самый высокий флаг у себя в регионе. Киевская область в Броварах хочет поставить флаг за 20 млн. Николаевская – за 14. Львовская – за 13. Их также будут устанавливать без тендеров.

Эти 135 млн, а может и гораздо больше, можно было бы потратить на 267 000 доз вакцины. Видимо, что-то в государственной политике управления средствами не так. Власть постоянно говорит, что нет денег на вакцины – просит за рубежом, берет кредиты. А с другой стороны – решают свою прихоть запомниться высокими флагами.

Почему для строительства выбранных объектов нужно обходить "Прозорро"?

Выбрали те объекты, которые были бы хорошими для телевизионной картинки. Их можно будет продемонстрировать обществу, что власть работает. Но чтобы быстро реализовывать инфраструктурные объекты, нужно ручное управление системой "Прозорро". Действующее законодательство такого не позволяет. "Прозорро" – это набор четких онлайн-процедур, которых должны придерживаться органы власти при расходовании бюджетных средств. Система непредсказуема для заказчиков. Если Кабмин хочет строить аэропорт, то не будет понимать, кто выигрывает тендеры, кто будет строить.

Поэтому приняли решение, чтобы результаты были предсказуемыми для этих объектов. Поэтому вмешались в работу "Прозорро" на законодательном уровне. Обосновали это 30-летием Независимости. Мол, надо делать быстро и эффективно, поэтому заказывали без тендеров. Фактически – в ручном режиме. Заказчики будут выбирать, с кем хотят работать и как.

Раньше тоже обходили систему "Прозорро". Чем тогда заканчивалось?

Это не новая история. Власти пытаются самостоятельно выбирать подрядчиков. Таким образом якобы получают определенную гарантию и контроль, объект достроят. Но как показывали предыдущие годы, подобные кейсы, когда власть начинает вмешиваться в тендерах, приводят к новым производств и коррупционных скандалов.

До этого была окружная дорога в Киеве за более 80 млрд гривен без "Прозорро". Есть проблема постоянных инициатив вмешательства в систему. Кто-то в Офисе президента истинные намерения Зеленского войти в историю как президент-строителя использует с целью скрыть распил средств. Чиновники в ручном режиме будут определять, кому дадут пять миллиардов – это уже не "Прозорро". Это распил бюджетных денег.

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Почему Верховная Рада согласовывает подобные решения?

Это политический вопрос. На сегодня в Верховной Раде есть монобольшинство. Его контролируют с Банковой. Нет оппозиции в парламенте, которая могла бы заблокировать сомнительные решения власти, которые несут коррупционные риски. Поэтому эта инициатива прошла. Как и строительство окружной дороги. Станем свидетелями вихря журналистских расследований и уголовных производств по этим средствам.

Есть в этой истории позитив? Негативные последствия можем иметь?

Положительных моментов я не вижу. Это намерения сломать систему "Прозорро". Она эффективна и признана в мире. Имеет конкурсную основу, сокращают коррупционные риски. Когда власть начинает сама вмешиваться в эту систему, то положительные результаты сложно предугадать. Все завершится тем, что Украина свернет большую реформу.

Система "Прозорро", как и электронные декларации, были одним из пунктов, которые фигурировали в международных меморандумах и договорах с ЕС. Теперь по сути задним числом начинаем пересматривать эти договоренности в одностороннем порядке. Никому это не понравится. Наши партнеры будут делать выводы о сотрудничестве с нами. Насколько нам можно доверять. Можно ли предоставлять финансовую помощь. Если мы сначала берем обязательства, а потом активно начинаем их менять.

Ко Дню Независимости Кабмин планирует потратить 5 млрд 423 млн грн вне системы "Прозорро". Парламент внес изменения в закон "О государственных закупках". В Министерстве финансов говорят, что деньги пойдут на строительство инфраструктурных объектов. Модернизацию шести аэропортов – в Виннице, Днепре, Одессе, Ровно, Херсоне и Мукачево. Развитие европути Киев – Львов - Скнилов. Завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса и больницы Охматдет. На праздничные торжества в Киеве и Одессе 24 августа потратят 100 млн грн.

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