В ЕС отреагировали на разблокирование судебной реформы в Украине

Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас поприветствовал избрание Советом судей четырех кандидатов в Этическую комиссию по своей квоте при Высшем совете правосудия, а также разблокирование судебной реформы.

Об этом 23 октября он заявил в Twitter.

"Хороший шаг ко внедрению реформы судебной системы. Высший совет правосудия теперь должен создать Этическую комиссию, что можно сделать за неделю, и работа может начаться", - написал он.

Автор: twitter.com/MattiMaasikas Посол ЕС приветствовал разблокирование судебной реформы

Международные партнеры предложили сильных кандидатов-экспертов в отборочных органов при ВРП и Высшей квалификационной комиссии судей. Совет судей назначил членов только в орган при ВККС, тогда как назначение членов в Этическую комиссию, которая должна играть ключевую роль в очищении Высшего совета правосудия, с украинской стороны почти два месяца задерживалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судебная реформа: послы G7 и ЕС приехали в Офис президента

Сегодня по итогам тайного голосования из восьми претендентов выбрали четыре кандидата, которые набрали более 16 голосов. Рейтингового списка кандидатов после голосования вышли судья Верховного Суда в кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, а также судья Верховного суда в Кассационном административном суде Татьяна Чумаченко. Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа. 13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС. 23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.