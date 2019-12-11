В драке в Раде увидели российский след

В монобольшинстве говорят, что "свободовцы" "скооперировались" с пророссийскими силами - противниками рынка земли.

Фракция "Слуга народа" просит руководство Верховной Рады усилить охрану заседаний аграрного комитета парламента.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду.

В СН заявили, что во время заседания комитета случилось нападение группы лиц на их коллегу по фракции.

"Считаем этот инцидент сознательной провокацией, цель которого срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Верховной Раде в угоду определенным политическим силам.

Очень показательной является кооперация в попытке срыва работы комитета между представителями партий пророссийского направления и политических сил, которые называют себя патриотическими", - говорится в заявлении.

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В политсиле призвали правоохранительные органы должным образом отреагировать на инцидент.

"Обращаемся к руководству Верховной Рады и Аппарату обеспечить возможность стабильной работы комитета по аграрной политике - в том числе, путем временного переноса заседаний в более защищенное помещение и усиления охраны и обеспечения общественного порядка во время и в месте проведения заседаний", - заявили в "Слуге народа".

11 декабря в Верховной Раде произошла драка после заседания комитета по вопросам аграрной политики. "Свободовцы", которые принимали участие в драке, заявили, что пришли "защищать украинскую землю любыми способами".