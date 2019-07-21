В Донецкой области уже пытались сфальсифицировать выборы в Раду

Выборы в Раду пытались сфальсифицировать. Фото: Вечерний Киев

В Донецкой области разоблачили членов участковой избирательной комиссии, которые пытались сфальсифицировать результаты внеочередных выборов в Верховную раду.

Инцидент произошел в школе города Бахмут, где расположена 624 УИК. В частности, члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов по итогам результатов голосования, сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало в Facebook.

"Оставалось в нужный момент вписать фамилию кандидата-"победителя" или "правильное" название партии. По прибытию на место следственно-оперативной группы Бахмутского отделения полиции, с целью скрыть следы преступления, члены комиссии залили подписанные протоколы чернилами", - написал Тракало.

По факту фальсификации избирательных документов (ч. 4 ст. 158 УК) начато уголовное производство. Санкция статьи - от 7 до 10 лет заключения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Напомним, ночью 21 июля, на внеочередных парламентских выборах стартовало голосование на зарубежных избирательных участках.