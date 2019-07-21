За рубежом началось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду

Стартовали выборы в Верховную Раду. Фото: Укринформ

В ночь с субботы на воскресенье, 21 июля, стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины за рубежом.

На избирательных участках голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени страны, где проходит голосование, сообщает Новое время.

Первыми свои голоса начали отдавать избиратели, зарегистрированные в Австралии и Новой Зеландии.

В два часа ночи по Киеву открылись избирательные участки в столице Японии Токио и столице Республики Корея Сеуле.

Завершать голосования за рубежом на выборах в Раду будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по киевскому времени 22 июля.

По данным ЦИК, всего за рубежом находится 102 избирательных участка.

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Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоятся досрочные выборы в Верховную Раду.