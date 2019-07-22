В Донецкой области установили новый рекорд выборов

Самовыдвиженец Александр Ковалев победил на частично оккупированном округе №51, что в Донецкой области. ФОТО: Движение ЧЕСТНО

Самовыдвиженец Александр Ковалев победил на частично оккупированном округе №51, что в Донецкой области, с поддержкой 220 граждан.

Это новый рекорд по количеству голосов, которым удалось победить на мажоритарке, отмечает Движение "ЧЕСТНО".

Проголосовали в округе 676 избирателей, они выбрали среди 26 кандидатов.

Второе место по количеству голосов занял руководитель военно-гражданской администрации Зайцев Владимир Веселкина - 124 голоса; третье - самовыдвиженец, директор фермерского хозяйства "Криничная" Махач Батирсултанов - 113 голосов.

В округе также баллотировались депутатки Надежда Савченко - за нее проголосовали 8 граждан и Наталья Веселова - ​​получила 4 голоса.

Особенность 51 округа в том, указывает "ЧЕСТНО", что большая его часть (два района Горловки) оккупирована боевиками. Фактически, выборы провели только на двух участках в Зайцевом.

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Сам Ковалев руководит ОО "Никто кроме нас", к которой приобщены участники боевых действий в Афганистане. Он также признался, что после Революции Достоинства помогал бежать "Беркуту", которые были на Майдане. ГПУ подозревала Ковалева в содействии укрытия оружия, впрочем 2016-го суд его отпустил под обязательство.

На выборах 2014 года рекорд по наименьшему количеству голосов установил Ефим Звягильский, который победил в 45 округе Донецкой области. За него проголосовали 1454 граждан.