В Донецкой области создали еще одну военно-гражданскую администрацию

Председатель Донецкой облгосадминистрации должен осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации. Фото: novynarnia

Президент Владимир Зеленский создал Славянскую городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области.

Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

"Образовать Славянске городскую военно-гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в указе президента.

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Зеленский также поручил командующему объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом о ВЦА мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

За прошедшие сутки, 25 мая, украинские позиции на Донбассе восемь раз обстреливали пророссийские боевики. В результате вражеского снайперского огня сегодня пострадал один украинский военнослужащий.