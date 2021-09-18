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суббота, 18 сентября 2021 21:19

В Днепре люди не позволили "титушкам" сорвать Кулиш-Фест

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  Фото: Главком
Фото: Главком

Более сотни молодых людей спортивного телосложения, которых называют "титушки", пытались устроить провокацию во время проведения в Днепре Кулиш-Феста.

Фестиваль состоялся в парке "Зеленая роща", где собрались около тысячи человек - среди них активисты, волонтеры и ветераны АТО, туда же прибыл и экс-президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

На мероприятии было немало семей с детьми. "Титушки", которые организовано прибыли в парк, не скрывали своей симпатии к нынешней власти - громко выкрикивали "Зеленский молодец", нецензурно ругались в адрес "Евросолидарности" и Порошенко, кричали, что "им не место в Днепропетровске".

 

Возмущенные днепряне не позволили молодым людям испортить праздник, оттеснили их, а нескольких пришлось скрутить. Видео из парка также опубликовала активистка Динара Габибуллаева. На нем видно, что один из провокаторов пьяный, а на вопрос, сколько он выпил, он ответил "Какая тебе разница?".

По словам местных, молодые люди не очень хорошо ориентировались в Днепре, их организовано привезли из Кривого Рога и Запорожья. Эту информацию также подтвердила полиция.

Перед провокацией в парке молодых людей также видели возле офиса партии "Европейская Солидарность", где они выкрикивали нецензурные оскорбления в адрес партии.

"Нас не остановят никакие провокации Банковой, которая нас боится", - отметил Петр Порошенко.

 

Отметим, что Кулиш-фест традиционно проводятся в разных городах Украины по инициативе волонтера и музыканта, лидера группы "Широкий лан" Ярослава Бойко, партийцев "Европейской Солидарности" и ветеранов войны против российской агрессии.

Напомним, ранее нападение на Петра Порошенко было осуществлено 24 августа в самом центре столицы, где Порошенко участвовал в многотысячном Марше Патриотов. Пятый президент вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу героев Небесной сотни. Кроме Порошенко досталось и нескольким ветеранам-участникам марша.

После нападения на Петра Порошенко в пятого президента диагностировали ожоги глаз. Об этом свидетельствует справка специалиста Александровской больницы, который оказывал Порошенко медицинскую помощь.

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Дата
18
сентября

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