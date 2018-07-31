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вторник, 31 июля 2018 15:39

В деле "вышек Бойко" появился первый приговор

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В деле &quot;вышек Бойко&quot; появился первый приговор
В деле "вышек Бойко" есть первый приговор - 5 лет условно. Фото: Зеркало недели

Суд дал 5 лет условно фигурантке дела так называемых "вышек Бойко", бывшему инженеру "Черноморнефтегаза" Анастасии Цибульской. Об этом сообщает "Судебный репортер".

Приговор Шевченковский районный суд Киева вынес в июне. Цибульскую признали виновной в присвоении имущества путем злоупотребления властью, служебном подлоге и создании преступной организации. Женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в год и дали 5 лет условно. Такой приговор был предусмотрен соглашением между обвиняемым и следствием, заключенный 17 ноября 2017.

Цибульская "полностью признала свою виновность", "искренне раскаялась в содеянном, активно способствовала установлению обстоятельств уголовных преступлений, в том числе в отношении себя и других лиц, частично добровольно возместила ущерб, причиненный преступными действиями". На суде она подтвердила, что соглашение подписала добровольно. Какую сумму женщина возместила, в приговоре не указано.

В материалах дела говорится, что в 2008-2011 годах Цибульская работала инженером в ГАО "Черноморнефтегаз", занимая должности, связанные с проведением тендеров и организацией закупок.

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Она в 2010 и 2011 годах готовила и публиковала объявления о проведении тендера на буровые установки. Позже инженер вместе с другими фигурантами подделывала документы о стоимости установок. В частности, они подделали контракт компании-поставщика с "Черноморнефтегаз" и акт приема-передачи буровой установки.

Следствие считает, что своими действиями Цибульская и другие фигуранты создали "условия для дальнейшего противоправного завладения государственными средствами ПАО НАК "Нафтогаз Украины" в свою пользу через подконтрольные преступной организации предприятия-нерезиденты". Женщине "было достоверно известно" о преступных умыслах организаторов закупки и то, что конкурс на самом деле не проводился.

Генпрокуратура расследует завладения средствами "Черноморнефтегаза" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок. Их якобы приобрели почти в два раза дороже: за $ 404, 4 млн вместо $ 210 млн.

Следствие не установило доказательства причастности к сделке тогдашнего главы Министерства энергетики Юрия Бойко. Одним из подозреваемых по делу является нардеп-беглец Евгений Бакулин, возглавлявший "Нафтогаз Украины" с марта 2010 года по март 2014 года.

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