В деле Савченко начался новый этап

Надежда Савченко и Владимир Рубан сотрудничали с российскими офицерами, говорит генпрокурор. Фото: УНІАН

Следствие касательно нардепа Надежды Савченко завершено.

Об этом заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко.

Речь идет о вербовке военнослужащих сил АТО для теракта в столице со стороны самой Савченко и ее пособника Владимира Рубана, сказал руководитель ГПУ.

"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено. В ходе этого следствия мы получили все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре столицы путем использования оружия, которое было предоставлено ​​злоумышленникам Савченко и Рублану с ведома российских офицеров в чине подполковника и полковника в ДНР", - заявил генпрокурор.

"Все то, что я говорил с трибуны Верховной Рады, ходатайствуя перед депутатами снять неприкосновенность, подтверждено следствием.

И сегодня наступает следующий этап - ознакомление подозреваемых, их защитников с материалами досудебного следствия ", - заявил Луценко.

Затем дело направят в суд.

"Учитывая количество полученных доказательств, считаем, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда он сможет вынести свое решение, я комментировать не буду", - сказал генпрокурор.

Судебный процесс могут использовать для дискредитации Украины и попытки избежать ответственности, добавил Луценко.

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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.