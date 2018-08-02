В деле Савченко начался новый этап

Следствие касательно нардепа Надежды Савченко завершено.
Об этом заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко.
Речь идет о вербовке военнослужащих сил АТО для теракта в столице со стороны самой Савченко и ее пособника Владимира Рубана, сказал руководитель ГПУ.
"Следствие по делу народного депутата Украины Надежды Савченко и гражданина Рубана закончено. В ходе этого следствия мы получили все необходимые доказательства, подтверждающие первоначальную версию о подготовке масштабного теракта в центре столицы путем использования оружия, которое было предоставлено злоумышленникам Савченко и Рублану с ведома российских офицеров в чине подполковника и полковника в ДНР", - заявил генпрокурор.
"Все то, что я говорил с трибуны Верховной Рады, ходатайствуя перед депутатами снять неприкосновенность, подтверждено следствием.
И сегодня наступает следующий этап - ознакомление подозреваемых, их защитников с материалами досудебного следствия ", - заявил Луценко.
Затем дело направят в суд.
"Учитывая количество полученных доказательств, считаем, что еще в этом году суд должен начаться и войти в активную фазу. Когда он сможет вынести свое решение, я комментировать не буду", - сказал генпрокурор.
Судебный процесс могут использовать для дискредитации Украины и попытки избежать ответственности, добавил Луценко.
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Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя. По версии следствия, она сговорилась с главарями боевиков ДНР. Соучастником называют бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.
Задержали 22 марта. С тех пор Савченко находится в следственном изоляторе СБУ.
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