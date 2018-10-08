В деле Колесникова есть важный документ: что светит нардепу

Колесникова подозревают в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества. Фото: ukrinform.ua

Если прокуроры докажут вину народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова, ему может грозить 8 лет заключения.

Об этом журналистам сказал генпрокурор Юрий Луценко после заседания регламентного комитета, который рассматривал представление на нардепа.

"Наказание до 8 лет. Но пока об этом рано говорить. Нам еще нужно пройти много этапов: снятие депутатской неприкосновенности, объявление подозрения, завершение досудебного следствия, ознакомление с материалами", - сказал Луценко.

"Колесников должен был заботиться о целостном комплексе [государственного оборонного предприятия "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности" в Днепре], в одном из цехов которого есть лаборатория... Без лаборатории завод не сможет работать. Это целостный комплекс... Колесников не сделал необходимых шагов по оживлению предприятия, а начал уменьшать количество цехов, чем сделал невозможным его дальнейшее функционирование.

В этом деле надо обратить внимание на важный документ: благодаря двухлетней работе в рамках производства прокуроры смогли добиться решений районного, апелляционного и Верховного суда. В них черным по белому написано: выведение из цельного комплекса этих двух корпусов было незаконным", - пояснил генпрокурор.

Отчужденные цеха вернули заводу, добавил он.

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Регламенний комитет передал на рассмотрение Верховной Рады представление Генпрокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова. Колесников в 2000-х был руководителем горного предприятия Рината Ахметова. Эксперты причисляют его к его так называемой "группе влияния" во фракции. Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Днепропетровскую область.