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понедельник, 18 января 2021 01:26

В ЦИК обнародовали явку на повторных выборах

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В ЦИК обнародовали явку на повторных выборах
Отмечается, что самая высокая явка зафиксирована в Броварах, а самая низкая в Борисполе. Фото из открытых источников

В Центральной избирательной комиссии обнародовали явку на повторных выборах. Отметим, что самая высокая зафиксированная в Броварах, а самая низкая в Борисполе.

Об этом сообщается на официальной странице ЦИК в Facebook.

"... активность избирателей в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском. На 20:00 явка в этих городах: Бровары - 43,02%; Новгород-Северский - 41,48%; Борисполь - 30,15%", - сообщили в ЦИК.

Также по данным комиссии, по состоянию на 13:00 картина была такая: Бровары - 20,30%; Борисполь - 13,05%; Новгород-Северский - 25,4%.

17 января 2021 в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском состоялись повторные выборы городских голов. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00.

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