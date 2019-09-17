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вторник, 17 сентября 2019 15:00

В четверг Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу

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В четверг Зеленский обсудит с аграриями земельную реформу
Президент Владимир Зеленский услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам

Председатель "Всеукраинской Аграрной Рады" Андрей Дикун на своей странице в Фейсбук сообщил о том, что в четверг состоится большая встреча президента с представителями аграрного сообщества.

"В этот четверг, 19 сентября, состоится большая встреча президента с представителями аграрного сообщества. Будем обсуждать вопрос земельной реформы. Президент услышал позицию аграриев о необходимости запретить продажу земли иностранцам", - пишет Андрей Дикун.

Владимир Зеленский откликнулся на соответствующее обращение Всеукраинского Аграрной Совета, под которым уже подписались более 100 000 аграриев.

Напомним, что во всех регионах Украины идет сбор подписей под петицией в знак протеста против открытия рынка земли для иностранцев.

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