В "буковельском" избирательном округе определилась пятёрка лидеров парламентской гонки

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Политолог Кирилл Сазонов опубликовал сведения за 1-3 марта по рейтингам кандидатов в ИО №87, в который входит скандально известный курорт "Буковель":

1. Александр Шевченко, партия "За майбутнє" – 25,1%

2. Маруся Звиробий, "Европейская солидарность" – 14,8%

3. Михаил Ноняк, самовыдвиженец – 14,2%

4. Руслан Кошулинский, ВО "Свобода" – 12,6%

5. Василий Вирастюк, партия "Слуга народа" – 10,0%

Выборы должны состояться 28 марта. Сейчас номинально "в разгаре" предвыборная кампания - однако округ на карантине и охвачен санитарными кордонами. Причина - тот же "Буковель", о чём уже официально заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и потребовал начать расследование и определить виновных в очередном всплеске пандемии коронавируса.

Политолог считает, что выборы в связи с настолько тяжёлой ситуацией и, фактически, отсутствием полноценной предвыборной кампании с равным доступом всех кандидатов могли бы и перенести. Но только при условии реальной заинтересованности лидеров гонки: прежде всего, Александра Шевченко, имеющего отношение к тому же "Буковелю" и позиционируемого как "ставленник олигарха Коломойского". Впрочем, кандидата от партии власти Василия Вирастюка тоже всё устраивает в сложившейся ситуации.

Учитывая резкий скачок заболеваемости и, что хуже, смертности в округе (плюс именно там зафиксированы случаи появления британского штамма коронавируса), победитель "буковельских" выборов имеет все шансы въехать в Раду на волне смертей.