В БПП признали: коалиции в Раде нет

В среднем за законопроекты голосовали 159 нардепов из коалиции. Фото: Reuters

Заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко признал, что коалиции в парламенте не существует.

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Голоса в коалиции есть формально. Формально есть большинство. Не формально - голосов даже не впритык, а меньше. То, что у БПП с "Народным фронтом" голосов не достаточно, чтобы вдвоем принять любой закон, - это медицинский факт. Я с ним спорить не буду. Не вижу никакой проблемы, что другие фракции с нами голосуют", - сказал гончаренко.

Он убежден, что нет смысла говорить о существовании или распаде коалиции.

"Практический смысл в этом только один. Отсутствие коалиции дает право президенту распустить парламент. Во-первых, президент не раз говорил, что не хочет это право использовать. Во-вторых, это право уже исчерпалось. Следующая сессия открывается 4 сентября, а 30 сентября наступает срок, когда Раду распускать уже нельзя", - сказал Гончаренко.

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"Блок Петра Порошенко" и "Народный Фронт" за февраль-июль самостоятельно не приняли ни одного закона. Всего за сессию было принято 46 законов. В среднем за них голосовали 245 народных депутатов, из которых только 159 были членами БПП и НФ. Остальные голоса обеспечивали, в первую очередь, внефракционные депутаты, а также депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и "Самопомочи". В среднем "за" один принятый закон голосовали 25 внефракционных депутатов, 17 депутатов "Самопомочи" и 15 депутатов Радикальной партии.