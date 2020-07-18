В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича

На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters

В Белоруссии, на аукционе Ay.by на продажу выставили якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины и беглеца Виктора Януковича.

Цена документов стартует от 49 тыс белорусских рублей. Об этом сообщает "Белсат".

"Выставленный на продажу лот -" банковская юридическое дело "Януковича за 2004 год. Кроме этого, среди документов есть копия паспорта Януковича, а также его личная подпись и печати" Укрсоцбанка "", - говорится в сообщении.

В профиле продавца отмечается, что он гражданин России и живет в Брянске.

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По его словам, что каждый из документов является оригиналом и относится к частной коллекции.

12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции Достоинства.