 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2538
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 819
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 576
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 423
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4725
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6633
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
6
9
8
11
3
В Белоруссии на аукционе продают &quot;юридическое дело&quot; Януковича
В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
&quot;Руки прочь от языка!&quot; - люди пришли под Раду (онлайн)
"Руки прочь от языка!" - люди пришли под Раду (онлайн)
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Под судом люди требуют арестовать Медведчука, который хочет запретить книгу о Стусе
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Топ-чиновнику пытались дать $800 тыс. взятки
Видео
Все видео
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
"Слуга" Гетманцев назвал "фашистами" тех, кто выступает в защиту украинского языка
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
Зеленский ушел от вопроса об обострении на Донбассе
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4860
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 243
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
суббота, 18 июля 2020 14:45

В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича
6

  Комментировать

  На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters
На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters

В Белоруссии, на аукционе Ay.by на продажу выставили якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины и беглеца Виктора Януковича.

Цена документов стартует от 49 тыс белорусских рублей. Об этом сообщает "Белсат".

"Выставленный на продажу лот -" банковская юридическое дело "Януковича за 2004 год. Кроме этого, среди документов есть копия паспорта Януковича, а также его личная подпись и печати" Укрсоцбанка "", - говорится в сообщении.

На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters
На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters
На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters
На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters
На белорусском аукционе продают якобы "юридическое дело" бывшего президента Украины Виктора Януковича. Фото: Reuters

В профиле продавца отмечается, что он гражданин России и живет в Брянске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Активист, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци

По его словам, что каждый из документов является оригиналом и относится к частной коллекции.

12 мая Печерский районный суд Киева заочно арестовал Виктора Януковича по делу об организации массовых убийств во время Революции Достоинства.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Белоруссии на аукционе продают "юридическое дело" Януковича». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день

Недовольные решением властей военные подняли восстание

Итальянский крейсер затонул за 3 мин

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 25056
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 13095
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15
 Просмотров: 10782
Задержали членов &quot;Белого братства&quot;, которые пытали людей и сбывали наркотики
Задержали членов "Белого братства", которые пытали людей и сбывали наркотики Просмотров: 7506
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
 Просмотров: 6138
Политика
"Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту" - журналист
"Если ты живешь в Украине и не хочешь, чтобы твой ребенок учился на языке этой страны - это к психотерапевту" - журналист Просмотров: 4005
Хочешь быть мэром Киева - внеси полмиллиона. Назвали размеры залогов на местных выборах
Хочешь быть мэром Киева - внеси полмиллиона. Назвали размеры залогов на местных выборах 1 Просмотров: 126
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
 2 Просмотров: 1809
На День Независимости будет шествие ветеранов
На День Независимости будет шествие ветеранов Просмотров: 288
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
Антиукраинское выступление нардепа из ОПЗЖ разозлило фракции и группы. Требуют следственных действий
 1 Просмотров: 5841
Больше всего комментируют
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
2
"Голос" переходит в оппозицию к власти
2
Всемирный банк признал Украину самой бедной в Европе
2
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Голосов: 17201
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua