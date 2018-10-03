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среда, 03 октября 2018 00:21

В Армении массовые протесты: захвачено здание парламента

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В Армении массовые протесты: захвачено здание парламента
Протестующие в Ереване захватили здание парламента. Фото: НСН

Граждане Армении перекрыли входы в парламент, и депутаты не могут выйти из здания Национального Собрания.

Во вторник, 2 октября, парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В связи с чем премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг, передает NEWS.am.

Никол Пашинян также заявил своим сторонникам, что в ближайшее время покинет свой пост — после вступления в силу указов об увольнении министров и губернаторов. По словам политика, этим шагом он демонстрирует, что не цепляется за должность, и его отставка будет предварять выдвижение на пост премьера – чтобы быть избранным уже по итогам внеочередных парламентских выборов.

Изменения в закон "О регламенте Национального Собрания" позволяют депутатам застраховаться от возможного роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

Законопроект предусматривает недопущение роспуска парламента в случае возникновения ситуации, когда парламент второй раз придется выбирать премьер-министра Армении, и в день голосования при любых обстоятельствах процесс голосования будет затруднен.

Премьер-министр Армении Пашинян заявил, что принятие законопроекта означает "официальное начало контрреволюции" и призвал всех выйти на центральные площади своих городов.

"Призываю всех жителей городов выйти на центральные улицы своих городов. Победу народа никто отобрать не сможет", - заявил Пашинян.

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Протесты в Армении - массовые гражданские акции с 12 апреля 2018 против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра Армении, которое должно было состояться 17 апреля. 17 апреля Серж Саргсян 77 голосами за и 17 против был избран премьером Армении, 23 апреля был вынужден подать в отставку.

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