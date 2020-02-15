В апреле может не состояться встреча "нормандской четверки"

Пристайко заявил, что сейчас согласовывают дату переговоров. Фото: МИД

Встреча в "нормандском формате" может не состояться в апреле, как это было предварительно запланировано.

В Мюнхене не пройдёт нормандская встреча на уровне министров, хотя такую ​​возможность обсуждали, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Громадське".

Проходят двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции. Пристайко встретился с немецким коллегой Гайко Маасом.

"Главная цель этих переговоров - встреча лидеров нормандской четверки в апреле", - подчеркнул глава МИД Украины.

Он убежден, что встреча однозначно состоится, это лишь вопрос времени.

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"Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле, а позже. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - добавил Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась в апреле 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что об Украине в отчете Мюнхенской конференции безопасности вспомнили только 8 раз. Он считает, что мир начал заблаговременно успокаиваться и "забывать о войне в Европе". Об этом заявил 15 февраля во время выступления на конференции в Мюнхене.