В апреле может не состояться встреча "нормандской четверки"

Встреча в "нормандском формате" может не состояться в апреле, как это было предварительно запланировано.
В Мюнхене не пройдёт нормандская встреча на уровне министров, хотя такую возможность обсуждали, заявил журналистам министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает "Громадське".
Проходят двусторонние переговоры между министрами для согласования позиции. Пристайко встретился с немецким коллегой Гайко Маасом.
"Главная цель этих переговоров - встреча лидеров нормандской четверки в апреле", - подчеркнул глава МИД Украины.
Он убежден, что встреча однозначно состоится, это лишь вопрос времени.
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"Лидеры нормандской четверки должны встретиться. Возможно, это будет не в апреле, а позже. Нам важно, чтобы были договоренности, которых они смогут достичь", - добавил Пристайко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в том, чтобы встреча лидеров в нормандском формате состоялась в апреле 2020 года.
Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем, что об Украине в отчете Мюнхенской конференции безопасности вспомнили только 8 раз. Он считает, что мир начал заблаговременно успокаиваться и "забывать о войне в Европе". Об этом заявил 15 февраля во время выступления на конференции в Мюнхене.
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