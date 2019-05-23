В АП отреагировали на петицию об отставке Зеленского

Петицию за отставку президента Владимира Зеленского, которая набрала более 25 тыс. голосов, можно расценивать как шутку.
Об этом сказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на владу".
"Расцениваем эту петицию, как шутку. Возможно даже, как смешную шутку.
Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента. И такие петиции не является основанием для реагирования - путем истечения полномочий президента", - отметил Богдан.
"Но в любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента. Будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась, путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - добавил глава АП.
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Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства.
Петицию зарегистрировали 22 мая.
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