В АП отреагировали на петицию об отставке Зеленского

Глава АП Андрей Богдан назвал петицию "шуткой".

Петицию за отставку президента Владимира Зеленского, которая набрала более 25 тыс. голосов, можно расценивать как шутку.

Об этом сказал глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на владу".

"Расцениваем эту петицию, как шутку. Возможно даже, как смешную шутку.

Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента. И такие петиции не является основанием для реагирования - путем истечения полномочий президента", - отметил Богдан.

"Но в любом случае мы понимаем, что есть какая-то часть населения, которая недовольна действиями действующего президента. Будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась, путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками", - добавил глава АП.

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Электронная петиция за отставку президента Владимира Зеленского набрала необходимые 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть глава государства. Петицию зарегистрировали 22 мая.