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вторник, 21 мая 2019 11:46

В Администрации Зеленского состоялся первый скандал

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В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации президента Владимира Зеленского не пускают нардепов. Фото: apostrophe.ua

Охрана Администрации президента не позволила лидеру Радикальна партія Олегу Ляшку пройти в зал, где проходят консультации главы государства Владимира Зеленского с главами фракций и групп парламента.

Нардеп вел трансляцию в Facebook c мобильного телефона.

Охрана предложила лидеру "радикалов" оставить мобильный телефон и пройти в зал без него.

Ляшко категорически отказался и сказал, что подождет у двери.

Нардеп попытался пройти через другие двери, но они оказались закрыты; охранники главы государства ходили за ним. После безуспешной попытки Ляшко вернулся ко входу в зал, где проходило заседание.

"Я прошу пропустить меня на консультации с президентом. Зеленский приказал охране заблокировать мой проход в зал. Я хочу, чтобы Украина видела, как за закрытыми дверями он проводит консультации", - сказал он.

Затем политик обратился: "Вынужден тогда оставить телефон. Делайте, украинцы, вывод, какая открытая власть. До встречи. Я потом выйду и дам вам комментарий". После чего прекратил трансляцию, оставил охране телефон, и тогда его пустили на консультации.

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Во время произнесения речи президентом Владимиром Зеленским его попытался перебить председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Это произошло в момент, когда Зеленский перешел на русский язык, обращаясь к жителям Крыма и Донбасса.

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