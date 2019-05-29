В Администрации президента "потеряли" серверы с государственной тайной

Серверы с секретной информацией отдали Порошенку. Фото: obozrevatel

Государственное бюро расследует исчезновение мониторов и серверов секретной информации из Администрации президента Украины.

Подозревают, что должностные лица Администрации президента Украины могли потерять материальнии носители, содержащие государственную тайну, сообщает пресс-служба ГБР.

Об исчезновении серверов с секретной информацией сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк.

Уголовное дело открыли по статье о потере документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия. Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована на деньги Петра Порошенко и ее вернули арендодателю. То есть Порошенко.

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Бывший заместитель главы Администрации президента Януковиче Андрей Портнов зарегистрировал в ГБР уже третью заявление о преступлениях пятого президента Петра Порошенко. Ранее Портнов писал ГБР заявления о возможной государственной измене Порошенко и отмывании украденных в армии средств через оффшорные сделки.