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четверг, 01 апреля 2021 17:51

В 87 округе зафиксировали факт повреждения пломб на здании с бюллетенями - Шевченко

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Члены Окружной избирательной комиссии в округе №87 зафиксировали факт смещения пломб на здании, где ночью хранились бюллетени. Также зафиксирован факт перемещения пакетов с бюллетенями.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook кандидат в народные депутаты в этом округе Александр Шевченко.

"В среду вечером заседание ОИК было прекращено, поскольку его пытались сорвать депутаты из фракции "Слуга народа". Идя на отдых, члены ОИК опломбировали помещения, где хранились бюллетени, и сделали фото пломбы и мешков с документами. Но утром, когда комиссия снова собралась на заседание, были выявлены расхождения в пломбе. К тому же, по словам членов ОИК, некоторые мешки с бюллетенями были смещены и лежали в другом положении", - отметил Шевченко.

О факте вмешательства сообщил член ОИК Назарий Винтоняк, подтвердили его и другие члены комиссии.

"Утром, во время открытия серверной, где хранятся пакеты с избирательными бюллетенями и другой документацией, я обнаружил, что сама пломба была в несколько ином положении, чем до того, как все члены ОИК покинули помещение. Кроме того, заметил разницу в расположении самих пакетов", - рассказал Винтоняк.

Шевченко опубликовал на своей странице фото, подтверждающие вышесказанное. Как написал депутат на замечания Винтоняка ни председатель, ни другие члены ОИК никак не отреагировали и продолжили работу.

По мнению другого члена ОИК Артура Доронина, председатель избирательной комиссии вообще не обращает внимания на замечания большинства ее членов. По его словам, руководитель комиссии некомпетентен, поскольку до этого никогда не занимался выборами и не работал в ОИК.

Как отметил Шевченко, факт нарушения по смещению пломб и упаковочных мешков, а также игнорирование членами комиссии замечаний будет направлен в правоохранительные органы.

  Фото: Facebook/Олександр Шевченко
Фото: Facebook/Олександр Шевченко
  Фото: Facebook/Олександр Шевченко
Фото: Facebook/Олександр Шевченко
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