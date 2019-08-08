В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский

Зеленский призвал турецкий бизнес инвестировать в Украину. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал за 5 лет кардинально изменить ситуацию в Украине.

Об этом он сказал во время выступления на бизнес-форуме в Турции

"Последние 28 лет были для Украины не очень успешными. Украинский народ дал этому оценку. Сейчас у меня и моей команды есть полный мандат на перемены. Мы уже имеем большинство в парламенте. Скоро сформируем профессиональное правительство и выберем порядочного генерального прокурора. Своим шансом изменить страну мы обязательно воспользуемся. В ближайшие 5 лет Украина изменится кардинально", - сказал Зеленский.

Он отметил, что кроме роста экономики следует ожидать изменений в инфраструктуре, частном секторе, земельной сфере, технологиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Весна придет - сажать будем". Зеленский вспомнил о своем обещании

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.