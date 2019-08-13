"Узнал из СМИ" — Безсмертный прокомментировал свое увольнение

"Из СМИ узнал о назначении и об освобождении от ТКГ в Минске", - Бессмертный. ФОТО: "Украинская правда"

Роман Безсмертный узнал о своем увольнении с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе со СМИ.

Об этом он сообщил в своем Facebook после публикации указа президента Зеленского.

"Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении от ТКГ в Минске", - написал Безсмертный.





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13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в Трехсторонний контактной группе. Роман Бессмертный - украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины. 2015-го был уполномочен представлять Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Вышел из Минского переговорного процесса 2016 го.10 июля Президент Украины Владимир Зеленский вернул его в Трехсторонней контактной группы, уволив перед этим Александра Моцика.

9 августа в эфире телеканала АТR заявил, что после смерти украинских военных в Донбассе Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах.