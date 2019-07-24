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среда, 24 июля 2019 12:04

Юзик из "Квартала", директор коксохимзавода и действующий нардеп: кто из мажоритарщиков собрал больше всего голосов
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Центризбирком заканчивает обрабатывать результаты голосования за мажоритарщиков на внеочередных парламентских выборах. За некоторых кандидатов свои голоса отдали более 40 тыс. граждан, за кого то, например действующую депутатку Надежду Савченко - 8.

Кто выигрывает мажоритарные округа с наибольшим процентом поддержки жителей, рассказывает Gazeta.ua.

Более 59% голосов собрали кандидаты в Донецкой области, Волынской, Днепропетровской и Черкасской.

1. Антон Яценко, самовыдвиженец - 69,08% голосов

Конкурентов в округе: 7

Нардеп 6,7 и 8 созывов Антон Яценко собрал 50 712 голосов жителей округа №200, что на Черкасщине. Кандидат обошел соперников из "Слуги народа", "Силы и чести" Смешко и нескольких самовыдвиженцев.

В своей программе депутат обещает "сделать все" для прекращения войны на востоке, "прекращение оккупации" Крыма, работать над снижением тарифов, повышением минимальных зарплат, а также продолжить программу водоснабжения в округе, помогать жителям с земельными вопросами, создавать рабочие места и привлекать инвестиции.

По данным движения "Честно", Яценко 127 раз кнопкодавил, 4 раза фигурировал в антикоррупционных расследованиях, голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 и в 2012 году - за Закон "Об основах государственной языковой политики", что расширял исспользование русского языка в Украине.

2. Муса Магомедов, "Опоблок" - 64,6% голосов

Конкурентов в округе: 10

Гендиректор "Авдеевского коксохимического завода" собрал 8 781 голос на 45 округе, что в Донецкой области. Несмотря на участие в выборах от "Опоблока", Магомедов является беспартийным. Он родился в Дагестане, а сейчас живет в Авдеевке.

LB.ua назвал Магомедова "топ-менеджером Ахметова", украинского олигарха.

В своей программе будущий депутат обещает вернуть на Донбасс мир, способствовать строительству дорог, решать вопросы водоснабжения, газа и света, восстанавливать работу городского суда в Авдеевке, способствовать децентрализации, поддерживать аграриев и прочее.

В округе Магомедов обошел кандидатов от того же "Опоблока", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и сестру Веры Савченко - Надежду, которую поддержали 538 человек.

3. Юрий Корявченков ( "Юзик"), "Слуга народа" - 60,83% голосов

Конкурентов в округе: 16

Актер Студии "Квартал 95" собрал на 33 округе, на Днепропетровщине, 43 802 голоса. Корявченков учился у электрослесаря ​​на Центральном горно-обогатительном комбинате, получил образование инженера-элетрика и экономиста. Работает в сфере юмора с 1995 года.

Свою программу он начал со слов "Я - в команде Президента Украины Владимира Зеленского". Актер собирается поддерживать отмену неприкосновенности, реформировать СБУ и антикоррупционные органы, демонополизировать отрасли хозяйства, внедрять аудит строительства дорог, а также ежемесячно встречаться с гражданами, способствовать помощи участникам АТО и их семьям, влиять на увеличение инвестирования медицины.

Корявченков победил на округе кандидатов от "Оппозиционного платформы", "Батькивщины", "Опоблока", "Партии Шария", "Самопомочи", "Силы людей", "Европейской солидарности" и самовыдвиженцев.

4. Игорь Гузь, самовыдвиженец - 59,69% голосов

Конкурентов в округе: 6

Действующий нардеп от "Народного фронта" набрал на своем 19 округе, что в Волынской области, 41 106 голосов.

Гузь обещает привлекать бюджете средства на округ, не допускать закрытия шахт и лоббировать достройку "Нововолынской" шахты, развивать туристическую инфраструктуру Побужья, поддерживать евроинтеграционные и антикоррупционные проекты и другое.

По данным движения "Честно", Гузь был одним из координаторов луцкого Евромайдана, подвергался репрессиям со стороны режима Януковича. Примерно посещал сессии и комитеты. Является фигурантом антикоррупционного расследования по факту тендерных махинаций и властных злоупотреблений.

5. Дмитрий Кислевський, "Слуга народа" - 59,36%

Конкурентов в округе: 12

Директор по корпоративным отношениям "Интерпайп Украина" набрал на 24 округе, на Днепропетровщине, 41 614 голосов. Несмотря на участие в выборах от "Слуги народа", Кислевський является беспартийным. Имеет высшее образование.

Свою программу будущий нардеп начал со слов "Я - в команде Президента Украины Владимира Зеленского", как и "Юзик". Кислевський собирается работать над снижением стоимости лекарств, аудитом дорог, электронного голосования на выборах через интернет и смартфонов и другое. В округе собирается инциюваты возможности для образования и отдыха, повышать качество инженерной, профессионально-технического и STEM образования (то есть доступной визуализации научных явлений).

Кислевський обошел кандидатов от "Опоплатформы", "Европейской солидарности", "Опоблока", "Социалистической партии Украины" и самовыдвиженцев.

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ЦИК обработала более 98% протоколов. В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос".

Автор: Ольга Кириленко
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