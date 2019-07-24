Юзик из "Квартала", директор коксохимзавода и действующий нардеп: кто из мажоритарщиков собрал больше всего голосов

Центризбирком заканчивает обрабатывать результаты голосования за мажоритарщиков на внеочередных парламентских выборах. За некоторых кандидатов свои голоса отдали более 40 тыс. граждан, за кого то, например действующую депутатку Надежду Савченко - 8.

Кто выигрывает мажоритарные округа с наибольшим процентом поддержки жителей, рассказывает Gazeta.ua.

Более 59% голосов собрали кандидаты в Донецкой области, Волынской, Днепропетровской и Черкасской.

1. Антон Яценко, самовыдвиженец - 69,08% голосов

Конкурентов в округе: 7

Нардеп 6,7 и 8 созывов Антон Яценко собрал 50 712 голосов жителей округа №200, что на Черкасщине. Кандидат обошел соперников из "Слуги народа", "Силы и чести" Смешко и нескольких самовыдвиженцев.

В своей программе депутат обещает "сделать все" для прекращения войны на востоке, "прекращение оккупации" Крыма, работать над снижением тарифов, повышением минимальных зарплат, а также продолжить программу водоснабжения в округе, помогать жителям с земельными вопросами, создавать рабочие места и привлекать инвестиции.

По данным движения "Честно", Яценко 127 раз кнопкодавил, 4 раза фигурировал в антикоррупционных расследованиях, голосовал за диктаторские законы 16 января 2014 и в 2012 году - за Закон "Об основах государственной языковой политики", что расширял исспользование русского языка в Украине.

2. Муса Магомедов, "Опоблок" - 64,6% голосов

Конкурентов в округе: 10

Гендиректор "Авдеевского коксохимического завода" собрал 8 781 голос на 45 округе, что в Донецкой области. Несмотря на участие в выборах от "Опоблока", Магомедов является беспартийным. Он родился в Дагестане, а сейчас живет в Авдеевке.

LB.ua назвал Магомедова "топ-менеджером Ахметова", украинского олигарха.

В своей программе будущий депутат обещает вернуть на Донбасс мир, способствовать строительству дорог, решать вопросы водоснабжения, газа и света, восстанавливать работу городского суда в Авдеевке, способствовать децентрализации, поддерживать аграриев и прочее.

В округе Магомедов обошел кандидатов от того же "Опоблока", "Оппозиционного платформы - За жизнь", "Европейской солидарности" и сестру Веры Савченко - Надежду, которую поддержали 538 человек.

3. Юрий Корявченков ( "Юзик"), "Слуга народа" - 60,83% голосов

Конкурентов в округе: 16

Актер Студии "Квартал 95" собрал на 33 округе, на Днепропетровщине, 43 802 голоса. Корявченков учился у электрослесаря ​​на Центральном горно-обогатительном комбинате, получил образование инженера-элетрика и экономиста. Работает в сфере юмора с 1995 года.

Свою программу он начал со слов "Я - в команде Президента Украины Владимира Зеленского". Актер собирается поддерживать отмену неприкосновенности, реформировать СБУ и антикоррупционные органы, демонополизировать отрасли хозяйства, внедрять аудит строительства дорог, а также ежемесячно встречаться с гражданами, способствовать помощи участникам АТО и их семьям, влиять на увеличение инвестирования медицины.

Корявченков победил на округе кандидатов от "Оппозиционного платформы", "Батькивщины", "Опоблока", "Партии Шария", "Самопомочи", "Силы людей", "Европейской солидарности" и самовыдвиженцев.

4. Игорь Гузь, самовыдвиженец - 59,69% голосов

Конкурентов в округе: 6

Действующий нардеп от "Народного фронта" набрал на своем 19 округе, что в Волынской области, 41 106 голосов.

Гузь обещает привлекать бюджете средства на округ, не допускать закрытия шахт и лоббировать достройку "Нововолынской" шахты, развивать туристическую инфраструктуру Побужья, поддерживать евроинтеграционные и антикоррупционные проекты и другое.

По данным движения "Честно", Гузь был одним из координаторов луцкого Евромайдана, подвергался репрессиям со стороны режима Януковича. Примерно посещал сессии и комитеты. Является фигурантом антикоррупционного расследования по факту тендерных махинаций и властных злоупотреблений.

5. Дмитрий Кислевський, "Слуга народа" - 59,36%

Конкурентов в округе: 12

Директор по корпоративным отношениям "Интерпайп Украина" набрал на 24 округе, на Днепропетровщине, 41 614 голосов. Несмотря на участие в выборах от "Слуги народа", Кислевський является беспартийным. Имеет высшее образование.

Свою программу будущий нардеп начал со слов "Я - в команде Президента Украины Владимира Зеленского", как и "Юзик". Кислевський собирается работать над снижением стоимости лекарств, аудитом дорог, электронного голосования на выборах через интернет и смартфонов и другое. В округе собирается инциюваты возможности для образования и отдыха, повышать качество инженерной, профессионально-технического и STEM образования (то есть доступной визуализации научных явлений).

Кислевський обошел кандидатов от "Опоплатформы", "Европейской солидарности", "Опоблока", "Социалистической партии Украины" и самовыдвиженцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший "голос" партии Порошенко в Раде проходит в парламент

ЦИК обработала более 98% протоколов. В Верховную Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос".