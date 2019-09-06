Уволили заместителя главы МВД Трояна

Вадима Трояна уволили. Фото: "Лига"

На заседании Кабинета министров согласовали освобождение заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна.

В ходе заседания Кабмин также уволил заместителей министра социальной политики, главы Министерства по делам ветеранов, сообщает пресс-служба правительства.

Вадим Троян в 2014 году участвовал в войне на Донбассе, в частности, в освобождении украинских городов, среди которых Мариуполь и Марьинка.

Был заместителем командира полка "Азов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рябошапка уволил прокуроров четырех областей

С 4 марта 2016 занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 был назначен заместителем министра внутренних дел.

Приказы об увольнении с должностей прокуроров 8 областей подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.