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пятница, 06 сентября 2019 22:50

Уволили заместителя главы МВД Трояна

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Уволили заместителя главы МВД Трояна
Вадима Трояна уволили. Фото: "Лига"

На заседании Кабинета министров согласовали освобождение заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Вадима Трояна.

В ходе заседания Кабмин также уволил заместителей министра социальной политики, главы Министерства по делам ветеранов, сообщает пресс-служба правительства.

Вадим Троян в 2014 году участвовал в войне на Донбассе, в частности, в освобождении украинских городов, среди которых Мариуполь и Марьинка.

Был заместителем командира полка "Азов".

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С 4 марта 2016 занимал должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины. 8 февраля 2017 был назначен заместителем министра внутренних дел.

Приказы об увольнении с должностей прокуроров 8 областей подписал генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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