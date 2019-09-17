Уволили главу Конституционного суда

Наталью Шапталу уволили. Фото: УНИАН

На заседании Конституционного суда освободили от должности председателя суда Наталья Шапталу.

Новым главой КС стал Александр Тупицкий, сообщает УНИАН со ссылкой на свой источник.

Срок полномочий Шапталы как судьи КС заканчивался на этой неделе. Она подала заявление об отставке, суд ее уволил, сообщил собеседник информационного агентства.

На момент избрания Тупицкий был заместителем председателя Конституционного суда.

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Шапталу избрали председателем Конституционного суда Украины 14 мая 2019 года.

Причиной привлечения к дисциплинарной ответственности двух заместителей руководителя Офиса президента, скорее всего, стало появление Геннадия Корбана у главы государства во время визита в Днепр.