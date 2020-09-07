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понедельник, 07 сентября 2020 19:33

Утвердили состав комиссии Межведомственной группы по местным выборам

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Утвердили состав комиссии Межведомственной группы по местным выборам
28 августа прошло учредительное заседание комиссии. Фото: Reuters

Межведомственная группа по координации деятельности органов исполнительной власти по созданию надлежащих условий для проведения выборов 25 октября 2020 утвердила персональный состав комиссии.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в Telegram-канале.

"Сегодня состоялось заседание Межведомственной группы по координации деятельности органов исполнительной власти по созданию надлежащих условий для проведения выборов 25 октября 2020 года. 28 августа прошло учредительное заседание этой комиссии. На сегодня, резолюцией Премьер-министра от 4 сентября 2020 № 37234/0 / 1-20 был утвержден ее персональный состав ", - рассказал Немчинов.

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По его словам, соответствующие центральные органы исполнительной власти и местные государственные администрации получают поручение премьер-министра по обеспечению выполнения Избирательного кодекса Украины в части проведения предстоящих местных выборов.

"Также мы сегодня заслушали отчеты Министерства здравоохранения Украины и Министерства образования и науки по подготовке и размещению территориальных избирательных участков в учреждениях образования и организации их деятельности. Сейчас Министерство здравоохранения Украины должно разработать план мероприятий и рекомендации по предотвращению распространения болезни COVID-19 во время деятельности территориальных избирательных участков к выборам и непосредственной во время. Таким образом, эти меры будут отражены в постановлении, которая будет вынесена на очередное заседание Кабинета Министров Украины в эту среду ", - отметил министр.

В Винницкой области накануне местных выборов граждан подкупают скамейками, медосмотрами и сковородками. Так, в Виннице возле железнодорожного вокзала во дворе появились скамейки с табличками "Уважаемым жителям дома от депутата Винницкого городского совета Виктора Мацера ".

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