Уступок по Украине не будет - Блинкен

Блинкен рассказал об уступках по Украине. Фото: Reuters

Соединенные Штаты исключают уступки в вопросе территориальной целостности Украины на переговорах с Россией.

Переговоры ведутся не для того, чтобы пойти на уступки перед угрозой вторжения России в Украину через восемь лет после того, как она оккупировала Крым, государственный секретарь Энтони Блинкен сказал в эфире сразу несколько воскресных телепрограмм, сообщает The New York Times.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, есть ли в рамках диалога и дипломатии вещи, которые обе стороны, все стороны могут сделать для снижения напряженности. Мы делали это в прошлом", - сказал Блинкен.

Он прокомментировал возможность возобновления Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ранее США обвиняли РФ в его нарушении и в 2019 году вышли из договора.

"Возможно, есть основания для его обновления", – сказал госсекретарь.

Блинкен также высказался по поводу вероятного пересмотра соглашения о размещении обычных вооружений в Европе по проведению военных учений, которые могут рассматриваться как отправная точка для вторжения. "Это, конечно, вещи, которые можно пересмотреть, если Россия серьезно настроена на это", - резюмировал глава американской дипломатии.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути разрешения ситуации вокруг Украины. Это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для РФ.