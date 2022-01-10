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понедельник, 10 января 2022 01:52

Блинкен рассказал о двух путях решения украинской проблемы

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Блинкен рассказал о двух путях решения украинской проблемы
Блинкен рассказал о двух путях Украины. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал два пути разрешения ситуации вокруг Украины.

Это диалог для разрешения разногласий или конфронтация с серьезными последствиями для России, говорится в его Twitter.

"У Украины есть два пути: диалог и дипломатия для разрешения разногласий и предотвращения конфронтации", – написал госсекретарь.

В качестве второго пути разрешения ситуации Блинкен назвал конфронтацию с серьезными последствиями для России, если она возобновит агрессию в отношении Украины.

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Блинкен назвал главное стремление Путина: Россия в геополитическом плане намерена восстановить наблюдавшийся во времена Советского Союза порядок.

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