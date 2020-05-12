Условия ассоциации с ЕС нужно пересмотреть - Пристайко

Пристайко отмечает на пересмотре ассоциации с ЕС. Фото: Радио Свобода

Условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом необходимо пересмотреть.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", – заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW.

Есть еще и другие направления над которыми работают власти Украины и ЕС.

"К примеру цифровой рынок, взаимодействие в таможенных делах, юстиции, безопасности и обороне. Эти вопросы все продвигаются одновременно. В одних – больше прогресс, в других – прогресс нужен", – отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сезонные рабочие уже поехали в Великобританию, Финляндию и Германию - вицепремьер Пристайко

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.