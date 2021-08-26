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четверг, 26 августа 2021 10:54

Ющенко ответил на тезис Путина об "одном народе"

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Ющенко ответил на тезис Путина об &quot;одном народе&quot;
"Национальной идеей украинцев можно было бы считать свободу", говорит Виктор Ющенко. Фото: Anry_Goodzenko

Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что тезис, "украинцы и русские - один народ" - это пропаганда мысли, что украинского народа якобы не существует. Подобный тезис недавно высказал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Национальной идеей украинцев можно было бы считать свободу. Если украинцы и русские - один народ, это значит, что украинского народа не существует", - говорит Ющенко.

Добавляет: "Об этой теме сложно было говорить с политиками и с обществом. Потому что одна часть требует дешевой колбасы в обмен на поддержку на выборах, другая выбирает, в какую страну поехать на заработки, а еще одна - ждет, когда Украина присоединится к России. Я не хочу никого обидеть, но это было 15 лет назад. По опросам тогда 59,3% граждан положительно относились к идее присоединения Украины к союзу России и Беларуси, 40,7% - к вступлению Украины в Европейский союз. Даже сегодня 40% опрошенных социологами соглашаются с тезисом о том, что украинцы и русские - один народ. Это сила пропаганды, прямо противостоящая самобытности украинской нации".

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Третий президент Виктор Ющенко рассказал, что Украина в 2008 году на саммите в Бухаресте не получила План действий по членству в НАТО из-за позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози. То решение развязало руки президенту РФ Владимиру Путину в оккупации территорий Украины.

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Дата
26
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