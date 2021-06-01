Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз

 
Ексклюзивы
1/5
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 153
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Когда Украина перестанет зависеть от беларусского бензина
Просмотров: 369
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Откопали в горшке и хранят в бомбоубежище. В Софийском соборе выставят уникальный документ
Просмотров: 351
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Грязный воздух. "Мертвые дома" - как должен изменится Киев через 10 лет
Просмотров: 432
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Разумков начал игру на опережение с командой Зеленского
Просмотров: 1026
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
Миллионы олигарха не помогут. Какие перспективы у партии Колесникова
1 Просмотров: 540
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
"Устали от безконцертной ж..пы" - как Киев громко отгулял День города
Просмотров: 2619
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Вместо олигархов будут бороться с оппозицией. Оценили закон об деолигархизации
Просмотров: 531
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
6 Просмотров: 990
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Киев громко гуляет День города. Выступят звездные группы - фото
Просмотров: 1503
Фото
Все фото
4
5
10
3
3
Нардеп &quot;не знал о радарах&quot; и &quot;влетел&quot; на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
&quot;Аваков - черт&quot;, &quot;Stop русский мир&quot; — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
"Аваков - черт", "Stop русский мир" — общественность в четвертый раз пришла под Офис президента в поддержку Стерненка (ВИДЕО)
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
Народный депутат приютила совенка - впечатляющие фото и видео
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
В Киеве открыли кафе с Лепсом - сторонником российской агрессии
Видео
Все видео
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения
"Гаджет не понравился" - со Стерненка сняли браслет слежения
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Слуга народу" стал авто-лосем
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Интервью
1/5
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1782
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 459
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 891
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 297
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 99
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
вторник, 01 июня 2021 19:49

Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз

  Комментировать
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
"На первом месте у Зеленского не качество образования, а персональная слава, рейтинг", говорит Игорь Колиушко, основатель Центра политико-правовых реформ. Фото: Сергей Старостенко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Президентского университета в Киеве. Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что строительство обойдется в 7,2 млрд грн.

Gazeta.ua спросила у экспертов "Для чего президенту Зеленскому новое учебное заведение в стране?".

Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия":

"Рассматриваю это как пиар Зеленского. Вполне возможно, с большими деньгами удастся создать хороший университет, привлечь кадры. Но у нас есть проблемы в сфере образования, которые можно решить без миллиардных капиталовложений.

Возникает вопрос – кто возглавит это заведение? Человек, связанный с министром-плагиатором Шкарлетом? Не думаю, что из этого будет что-то хорошее. В руководящем составе может оказаться ректорская мафия, которая не заинтересована в реформировании образования. Можно было бы пойти по пути финансирования факультетов, где эти отрасли уже есть. В этих университетах часто нет должного финансирования. Надо заниматься реформой. Если будем пересаживать образцы на новую структуру, это ничего хорошо не даст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОП заявили о деолигархизации СМИ

Президентский университет создают в Узбекистане. Есть в Казахстане университет Назарбаева. Есть президентская академия в России. Мне кажется, идею Зеленский черпал оттуда. Но эти страны – авторитарные. На Западе нет президентских вузов. Расцениваю это как очередной "видосик"".

Анна Гопко, бывшая народный депутат:

"Хотелось, чтобы каждый университет в Украине был президентский. В плане возможностей и денег. Задача правительства и президента работать над тем, чтобы качество образования росло, а не отдельных президентских заведений. Острожская академия свое время была для Восточной Европы одной из лучших. Надо смотреть, где в Украине перспективные отрасли – инженерия, математика, космос, биотехнологии. Где сохранились лучшие школы, где ученые не успели уехать. Возвращать тех, кто уехал. Это должен делать президент с министром образования.

Важно изменить подходы к финансированию сферы образования. Надо увеличить внимание государства к стратегически важных отраслей".

Игорь Колиушко, основатель Центра политико-правовых реформ:

"На первом месте у Зеленского не качество образования, а персональная слава, рейтинг. Он хочет, чтобы что-то осталось после него, чтобы он мог гордиться. По опыту других стран, то это надо делать не так. Китай лет 10 назад выделил 12 лучших университетов, создал для них условия на уровне с ведущими учреждениями мира. За это время эти университеты выросли и вошли в первую сотню в международных рейтингах. У нас есть 1200 высших учебных заведений, которые потребляют бюджет. размазывает его тонким слоем. В результате нигде нет ни качества, ни престижа. Таланты уезжают за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада провалила навязывание "слугами" русского языка

Надо выделить 10-15 заведений. Для них создать программу санации и развития. Искоренить коррупцию. Сконцентрировать лучшие кадры, которые должны, привлечь иностранных специалистов. Все остальные должны выживать в рыночных условиях, если имеют идеи. Такой путь был бы полезным. Создать 1201-й университет – это значит углублять ситуацию.

Пока Зеленский президент, будет поддерживать детище. Завтра он перестанет будет главой государства – об университете все забудут. Зеленский замахивается сделать что-то величественное с нуля. Максимум – построит дорогой дом".

Владимир Зеленский заявил, что в Президентском университете в заниматься подготовкой "людей будущего". Учить специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности.

Заведение планируют разместить на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Строительство, которое обойдется в 7,2 млрд грн, планируют завершить за три года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
июня

Родился Супермен

Молоко способствует долголетию: интересные факты о продукте

Военные расстреляли 26 людей

Мейвезера посадили за домашнее насилие

Родилась секс-символ 1950-х

Папа Римский благословил оперу Мирослава Скорика

Хмельницкий казнил всех пленных

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 9279
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 5778
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
Блондинки празднуют: ТОП-10 самых сексапильных блондинок украинского шоубиза
10
 Просмотров: 5535
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
Мейхер в боди и пуантах пофилософствовала о будущем
10
 Просмотров: 4338
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 15 Просмотров: 3888
Политика
"Зеленский так же бездействует, как Турчинов и Порошенко в 2014-м" - Бессмертный
"Зеленский так же бездействует, как Турчинов и Порошенко в 2014-м" - Бессмертный
 Просмотров: 72
Запрет руководства ОПЗЖ на "договорняки" с властью приведет в чувства харьковских депутатов - Фельдман
Запрет руководства ОПЗЖ на "договорняки" с властью приведет в чувства харьковских депутатов - Фельдман Просмотров: 279
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
Германия и Франция скептически настроены по отношению к Украине в НАТО - эксперт
 1 Просмотров: 270
Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей
Рада предлагает с нового года повысить выплаты за рождение детей Просмотров: 117
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
Нардеп "не знал о радарах" и "влетел" на 12 тыс. грн штрафа
4
 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
15
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
1
Нардеп оригинально поздравил Киев с Днем города
1
"Украинский писатель - дерево, которое выросло не там и не так": семь цитат Михаила Слабошпицкого
Голосов: 7179
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть