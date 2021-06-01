Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз

"На первом месте у Зеленского не качество образования, а персональная слава, рейтинг", говорит Игорь Колиушко, основатель Центра политико-правовых реформ. Фото: Сергей Старостенко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Президентского университета в Киеве. Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что строительство обойдется в 7,2 млрд грн.

Gazeta.ua спросила у экспертов "Для чего президенту Зеленскому новое учебное заведение в стране?".

Алексей Гарань, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия":

"Рассматриваю это как пиар Зеленского. Вполне возможно, с большими деньгами удастся создать хороший университет, привлечь кадры. Но у нас есть проблемы в сфере образования, которые можно решить без миллиардных капиталовложений.

Возникает вопрос – кто возглавит это заведение? Человек, связанный с министром-плагиатором Шкарлетом? Не думаю, что из этого будет что-то хорошее. В руководящем составе может оказаться ректорская мафия, которая не заинтересована в реформировании образования. Можно было бы пойти по пути финансирования факультетов, где эти отрасли уже есть. В этих университетах часто нет должного финансирования. Надо заниматься реформой. Если будем пересаживать образцы на новую структуру, это ничего хорошо не даст.

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Президентский университет создают в Узбекистане. Есть в Казахстане университет Назарбаева. Есть президентская академия в России. Мне кажется, идею Зеленский черпал оттуда. Но эти страны – авторитарные. На Западе нет президентских вузов. Расцениваю это как очередной "видосик"".

Анна Гопко, бывшая народный депутат:

"Хотелось, чтобы каждый университет в Украине был президентский. В плане возможностей и денег. Задача правительства и президента работать над тем, чтобы качество образования росло, а не отдельных президентских заведений. Острожская академия свое время была для Восточной Европы одной из лучших. Надо смотреть, где в Украине перспективные отрасли – инженерия, математика, космос, биотехнологии. Где сохранились лучшие школы, где ученые не успели уехать. Возвращать тех, кто уехал. Это должен делать президент с министром образования.

Важно изменить подходы к финансированию сферы образования. Надо увеличить внимание государства к стратегически важных отраслей".

Игорь Колиушко, основатель Центра политико-правовых реформ:

"На первом месте у Зеленского не качество образования, а персональная слава, рейтинг. Он хочет, чтобы что-то осталось после него, чтобы он мог гордиться. По опыту других стран, то это надо делать не так. Китай лет 10 назад выделил 12 лучших университетов, создал для них условия на уровне с ведущими учреждениями мира. За это время эти университеты выросли и вошли в первую сотню в международных рейтингах. У нас есть 1200 высших учебных заведений, которые потребляют бюджет. размазывает его тонким слоем. В результате нигде нет ни качества, ни престижа. Таланты уезжают за границу.

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Надо выделить 10-15 заведений. Для них создать программу санации и развития. Искоренить коррупцию. Сконцентрировать лучшие кадры, которые должны, привлечь иностранных специалистов. Все остальные должны выживать в рыночных условиях, если имеют идеи. Такой путь был бы полезным. Создать 1201-й университет – это значит углублять ситуацию.

Пока Зеленский президент, будет поддерживать детище. Завтра он перестанет будет главой государства – об университете все забудут. Зеленский замахивается сделать что-то величественное с нуля. Максимум – построит дорогой дом".

Владимир Зеленский заявил, что в Президентском университете в заниматься подготовкой "людей будущего". Учить специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности. Заведение планируют разместить на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Строительство, которое обойдется в 7,2 млрд грн, планируют завершить за три года.