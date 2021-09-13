Укрзализныця объявила конкурс на должность постоянного председателя правления

Укрзализныця объявила конкурсный отбор на должность постоянного председателя правления компании.

Прием документов на конкурс продлится до 18:00 6 октября. Об этом сообщается на сайте УЗ.

Конкурсным отбором будет заниматься международная компания Amrop.

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Кандидат должен иметь не менее пяти лет опыта в управлении крупными компаниями и безупречную деловую репутацию.

11 августа Кабинет Министров уволил Ивана Юрика с должности исполняющего обязанности председателя правления Укрзализныци и назначил вместо него советника министра инфраструктуры, ексменеджера СКМ Александра Камишина.

Камишин с января 2020 года занимал должность управляющего партнера инвесткомпании Fortior Capital. До этого, в 2012-2019 годах, он был менеджером по инвестициям группы SCM олигарха Рината Ахметова. На сайте портала об агробизнесе Latifundist Media указано, что Камишин является издателем с 2011 года.

Решение СНБО о введении временной администрации в Укрзализныце и увольнении всего состава правления и набсовета могло быть инициировано международными партнерами Украины, которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.