Укртанснафте выдали лицензию на поставку электроэнергии

Укртранснефть получила лицензию. Фото: Главком

5 ноября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение, выдать Укртранснафте лицензию.

Об этом сообщили в Лига. Бизнес.

Теперь АО "Укртранснафта" будет поставлять электроэнергию на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба компании, Укртранснафта обратилась к НКРЭКУ с заявлением о получении лицензии еще 22 октября.

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Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать законопроект №1049.