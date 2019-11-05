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Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту из-за "Маржи Холодова"

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Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту из-за &quot;Маржи Холодова&quot;
В Ассоциации "неприятно поражены практикой "маскировки" важных решений путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам". Фото: Униан

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась с открытым письмом к президенту Украины и председателю Верховной Рады Украины с просьбой не подписывать законопроект №1049.

В Ассоциации предложили вернуть законопроект на доработку с целью исключения из его текста положения о распределении торговой наценки на табачные изделия - как такого, что было внесено с явным нарушение Регламента Верховной Рады Украины.

Напомним, 3 октября 2019 года отдельными депутатами-членами Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике в законопроект №1049 о введении единого счета для уплату налогов и сборов была внесена поправка №8, которая абсолютно не связана с темой законопроекта и предлагает установить фиксированную маржу для оптовой и розничной торговли табачными изделиями.

Уже на следующий день - 4 октября - законопроект был принят во втором чтении и в целом.

"Следствием введения этих изменений будет рост средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 года (в среднем 6 грн на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом Украины. Подорожание сигарет на 13 грн может привести к дополнительному росту объема нелегальной торговли", - прогнозируют в Европейской Бизнес Ассоциации.

В Ассоциации заявили, что "были неприятно поражены проявлением такой практики, когда важные для всей отрасли регуляторные изменения принимаются наспех без предварительного детального обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам".

"Надеемся, что нарушения регламента не будут в будущем допускаться в Верховной Раде. Ведь если мы живем в цивилизованной европейской стране, правила и законы должны быть одинаковыми абсолютно для всех", - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Как ранее сообщали СМИ, реальным автором и инициатором данной поправки является заместитель председателя Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Андрей Холодов.

Дополнительная суммарная "прибыль" подобных структур за счет данной поправки и переплаты потребителей оценивается в 15 млрд. грн. в год.

23 октября состоялась встреча премьер-министра Украины Алексея Гончарука с представителями табачной индустрии, во время которой премьер-министр выступил против поправки №8 к законопроекту №1049 по установлению распределения торговой наценки на сигареты.

"Мы встретились с табачными компаниями, расставили точки над "и" и уже нашли некоторое решение, которое, как мы надеемся, будет реализовано", - заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Но по состоянию на 4 ноября скандальная поправка к законопроекту №1049 так и не отменена.

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