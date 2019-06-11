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вторник, 11 июня 2019 15:48

Укрэнерго готовится к запуску нового рынка электроэнергии

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Укрэнерго готовится к запуску нового рынка электроэнергии
ГП "Укрэнерго" сообщает об активной подготовке к введению нового рынка электроэнергии. Фото: Днепр Время

Государственное предприятие "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", осуществляющее диспетчеризацию энергосистемы, сообщает об активной подготовке к введению нового рынка электроэнергии и приглашает представителей власти на совместное совещание.

Об этом говорится в письме, направленном "Укрэнерго" в адрес председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксаны Кривенко. Копию письма опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook и.о. председателя комитета Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский.

"ГП "НЭК "Укрэнерго" продолжает работу, направленную на подготовку к внедрению нового рынка электрической энергии. Данный вопрос находится на постоянном контроле наблюдательного совета и руководства предприятия", - говорится в письме.

"Принимая во внимание сжатые временные рамки, которые остаются для решения названных проблем (введение нового рынка электроэнергии запланировано на 1 июля 2019), предлагаю провести совместное совещание с вашим участием и с участием руководства НКРЭКУ с целью обсуждения и урегулирования этих вопросов", - написал руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Напомним, новая модель оптового рынка электроэнергии должна быть введена с 1 июля 2019 года, в соответствии с Законом Украины "О рынке электроэнергии". Данный закон имплементирует нормы Третьего энергопакета ЕС.

Правительство на заседании 5 июня приняло необходимые решения для внедрения рынка. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что рынок будет запущен вовремя, а тарифы для населения не будут расти.

Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

Українські новини
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Дата
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