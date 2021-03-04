Украли фонарик и конфеты: глава САП рассказал о нападении на его авто

Исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук подтвердил информацию о том, что неизвестные ограбили его автомобиль.
С автомобиля украли видеорегистратор, фонарик и конфеты, сообщил Грищук в комментарии "Суспільному".
"Да, это правда. Но такая бытовая, скажем, преступность. Увидели регистратор - разбили стекло, наверное, наиболее ценное - это стекло", - рассказал Грищук.
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По его словам, он сообщил в районную полицию, правоохранители оформили кражу.
Чиновник не считает, что эта кража связана как-то с должностью, которую он занимает. Машина его была застрахована. Правоохранители начали расследование.
Автомобиль Land Rover Discover, принадлежащий Максиму Грищуку, неизвестные ограбили в ночь на 2 марта. Автомобиль был припаркован на ул. Елены Телиги в Киеве. Злоумышленники разбили стекло водительской двери.
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