Украину посетит советник главы Госдепа США: цель визита

В Украину едет советник главы Госдепа. Фото: Reuters

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый анонсировал визит советника главы Госдепартамента США Дерека Чолле.

Вероятной целью визита может стать газопровод "Северный поток-2", написал Чалый в Twitter.

"В ближайшее время ждем в Украине Советника Госдепартамента США (это должность ранга заместителя Госсекретаря) - Дерека Чолле. Дипломат из команды Обамы-Байдена (конечно же близок к госсекретарю Энтони Блинкену) по должности привлекается к специальным визитам и переговорам по конкретным важным актуальным вопросам", - заявил дипломат.

"Учитывая то, что кроме Украины Советник Госдепа посетит Польшу - очевидно значительное внимание будет уделено вопросу Северного потока-2", - заявил экс-посол.

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США и Германия в ближайшие дни объявят, что достигли соглашения по вопросу газопровода "Северный поток-2". Соглашение позволит восстановить отменены санкции США против компании Nord Stream 2 AG.